Napoli, dai rinnovi agli allenamenti collettivi: torna il sereno a Castel Volturno

vedi letture

Arrivano buone notizie a Castel Volturno. Oltre al rinnovo di Dries Mertens, ancora da ufficializzare ma che è già arrivato ai compagni e può segnare ricadute positive anche su altri accordi imminenti, il gruppo non vede l'ora di ripartire con gli allenamenti collettivi. Il Comitato tecnico-scientifico ieri ha approvato le modifiche della Figc al protocollo e quindi niente ritiri obbligatori e quarantena solo per l’eventuale positivo con la squadra che potrà continuare gli allenamenti in auto-isolamento. Un passo in avanti che certifica la volontà politica di provare a riprendere: "Il 28 maggio con il presidente della Figc Gravina, Dal Pino della Lega di A e il comitato tecnico-scientifico decideremo se e quando riprendere il campionato", le parole del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

In attesa anche di eventuali modifiche al format come piano B, che De Laurentiis potrebbe sostenere, a partire dai play-off che darebbero al Napoli prospettive diverse, il gruppo anche oggi proseguirà negli allenamenti individuali. Tre gruppi che si alternano sui tre campi di Castel Volturno, come ieri: attivazione con l'utilizzo di ostacoli e paletti, lavoro tecnico con passaggi e chiusura con seduta tecnica individuale. Gruppo in ottime condizioni dopo 9 giorni sul campo, ad eccezione di Manolas che prosegue il programma di recupero mentre Fabian è pronto a riprendere dopo un leggero affaticamento. Domani o al massimo nei prossimi giorni, però, si passerà alle sedute collettive e Gattuso potrà gradualmente alzare l'intensità anche con partitelle ed esercizi a gruppi più numerosi.