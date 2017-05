Napoli, dal malumore all'esaltazione: ADL sogna un Sarri alla Ferguson

© foto di Insidefoto/Image Sport

La notte di Madrid è ormai lontanissima. Lo sfogo di Aurelio De Laurentiis, addentrandosi sulle questioni tattiche e la gestione di Maurizio Sarri, già da tempo è stato archiviato come una reazione di pancia, un'uscita irrazionale dovuta alla delusione per il ko dopo giorni di grande attesa. Da quella partita infatti sono stati tanti gli attestati di stima del presidente del club azzurro verso il tecnico, smontando settimana dopo settimana i rumors su una separazione ed un'altra interruzione nel progetto tecnico.

In questi ultimi due giorni sono arrivate altre parole importanti verso Sarri. De Laurentiis in più interviste, tra carta stampa e tv, ha accostato la figura dell'attuale tecnico azzurro a quella di Ferguson. "Questa è casa sua e se lui vuole può restare a vita, come Ferguson nel Manchester", le parole del presidente ripetute a più riprese, correlate dai complimenti per il gioco espresso e le potenzialità tirate fuori alla distanza da tutto l'organico (a partire da quelle di Mertens centravanti). Un accostamento non casuale, considerando che nel proprio mercato il tecnico potrebbe avere un ruolo più centrale sul mercato - a differenza di quanto accaduto in quello scorso - e non è da escludere che il contratto possa essere rivisto, sia economicamente che come durata e clausole - di nuovo dopo dodici mesi.