Napoli, dal Portogallo: offerti allo Sporting 25 milioni per Rui Patricio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riporta O Jogo, il Napoli si è incontrato nei giorni scorsi con la dirigenza dello Sporting Lisbona per discutere dell'eventuale ingaggio del portiere Rui Patricio. Nell'occasione sarebbe stata formulata un'offerta da 25 milioni di euro per il giocatore, che gradirebbe la destinazione. I partenopei vogliono cuiudere l'affare prima dell'inizio del Mondiale.