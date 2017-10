Napoli, dall'Algeria: Ghoulam non ha fretta di rinnovare, 4 club lo seguono

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Napoli tiene ancora banco la vicenda rinnovo per Faouzi Ghoulam. Stando a quanto riportato dal quotidiano algerino Le Buteur nella sua edizione online, ancora non c'è stato nessun incontro per chiudere dal momento che il terzino non ha interesse a rinnovare subito, alla luce delle sue ultime performance e del fatto che le offerte non mancano. Manchester City, Liverpool, Chelsea e Juventus sono sul giocatore, che chiede 3,5 milioni di euro per prolungare il suo matrimonio con gli azzurri. Cifra a cui il presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, non sarebbe ancora arrivato.