Adam Ounas non sembra aver convinto Carlo Ancelotti nella stagione appena conclusa. Il futuro dell'algerino, dunque, potrebbe essere lontano da Napoli mentre le indiscrezioni degli ultimi giorni vogliono Parma e Udinese sulle tracce del classe '94. In Algeria, intanto, scrivono che l'ex Bordeaux è nel mirino della Lazio ma il suo profilo è seguito anche in Spagna e Francia. Lo riporta il portale Fennec Football.