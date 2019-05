Napoli, dall'Argentina un affare già impostato: i piani per il centrocampo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli già da mesi ha impostato varie trattative ed ora entra nella fase in cui prova a finalizzare. E' il caso anche di Agustín Almendra, classe 2000 del Boca Juniors che ha conquistato il ds Giuntoli e gli osservatori del club azzurro in sudamerica già dall'anno scorso, col passaggio dalle giovanili alla prima squadra, e quest'anno s'è confermato uno dei talenti più promettenti del calcio argentino con un ruolo di primo piano in squadra. Con l'agente del giocatore c'è già un'intesa blindata, ma il Napoli vuole trovare l'accordo anche col Boca perché Almendra sarà protagonista da capitano anche con l'Argentina al Mondiale Under 20 che si disputerà in Polonia dal 23 maggio al 15 giugno 2019. Il timore naturalmente è di ulteriori interessamenti, vista l'enorme attenzione sulla manifestazione, che possano far lievitare le richieste di 25-30mln di dollari del club argentino.

Il presidente Daniel Angelici ha confermato che il Napoli in pole, ma nel frattempo il club partenopeo deve trovare sistemazione e le giuste offerte per diversi elementi. A centrocampo rientrerà Rog dal prestito al Siviglia e insieme a Diawara dovranno essere piazzati non sposandosi con l'idea di calcio di Ancelotti. Altro affare avviato è quello che riguarda Jordan Veretout, classe '93 della Fiorentina in scadenza di contratto nel 2021. Potrebbero essere loro a formare le coppie di centrocampo con gli attuali titolari, anche se la situazione Allan - ancora in orbita PSG - è sempre da monitorare e cambierebbe gli attuali piani di mercato con la necessità di intervenire per un giocatore di primo piano.