Napoli, dall'entourage di Ospina filtra pessimismo sul riscatto

Acquistato dal Napoli nell'ultimo mese di mercato, David Ospina sta trovando meno spazio nelle ultime partite, vista l'affidabilità dimostrare da Alex Meret. Così, stando a quanto riferito da Il Mattino, il portiere colombiano non ha in questo momento l'umore alle stelle, tutt'altro. A Sal Bibbo, preparatore dell'Arsenal che nei giorni scorsi è stato a Castel Volturno a fargli visita, Ospina ha confessato di non essere contentissimo per l'impiego delle ultime settimane e dall'entourage dell'estremo difensore adesso filtra pessimismo circa il riscatto.

Ricordiamo che il giocatore è stato prelevato dal Napoli in prestito con diritto di riscatto, ma nel caso in cui dovesse superare le 25 presenze il diritto si tramuterebbe in obbligo, ergo David diventerebbe a tutti gli effetti un calciatore azzurro. Ma l'idea del club azzurro è quella di dare sempre più fiducia a Meret. A riportare il tutto è l'edizione odierna de Il Mattino, secondo cui si tratterebbe anche di una questione di gestione degli equilibri interni che porterebbe il Napoli a pensare di non riscattarlo: Ospina guadagna 1,4 milioni, Meret 400 mila euro in meno. Perché quella che dovrebbe essere a tutti gli effetti una riserva dovrebbe guadagnare di più del suo primo?