Notizia clamorosa in arrivo dall'Inghilterra riguardante il Napoli. Secondo quanto riportato dal Daily Mail la famiglia Al-Thani del Qatar sarebbe infatti pronta a offrire 560 milioni di euro ad Aurelio De Laurentiis per acquistare la maggioranza del club azzurro. Per il momento non ci sono segnali di apertura da parte del presidente azzurro ma nelle prossime settimane il numero uno dei partenopei potrebbe ricevere la proposta e a quel punto valutarla.