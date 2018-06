Napoli, dall'Inghilterra: Ancelotti gradisce Pastore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Obiettivo dell'Inter nello scorso gennaio e sfumato nelle ultime ore di calciomercato, Javier Pastore potrebbe ora finalmente tornare in Italia dopo l'avventura in quel di Palermo che l'ha esposto al panorama calcistico europeo. Secondo quanto riferito da ESPN, infatti, l'argentino - in uscita dal PSG - sarebbe molto gradito da Carlo Ancelotti: non escluso, dunque, che il Napoli possa farsi sotto per il trequartista classe '89.