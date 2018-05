Napoli, dall'Inghilterra: Arsenal e United pronti a prelevare Mertens

© foto di Federico De Luca 2018

La Premier League ha messo gli occhi su Dries Mertens, attaccante del Napoli in scadenza nel giugno 2020. La clausola di 28 milioni di euro ingolosisce molti e in particolare Arsenal e Manchester United sono pronti a farsi la lotta per accaparrarsi l'attaccante azzurro. A riferirlo è il Daily Express, secondo cui il belga non è più così entusiasta all'ombra del Vesuvio dopo la sconfitta a Firenze. I due club sarebbero già pronti a pagare la clausola. A Manchester - scrive ancora il quotidiano inglese - Mertens ritroverebbe Romelu Lukaku, suo compagno nella nazionale belga.