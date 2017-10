Napoli, dall'Inghilterra: City e Liverpool sulle tracce di Ghoulam

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rumors dall’Inghilterra per Faouzi Ghoulam. Secondo quanto rivela il Sunday Express, sia il Liverpool che il Manchester City sono a caccia dell’esterno del Napoli. I difensori dei Reds sono sotto accusa e hanno indotto la società a cercare rimpiazzi per gennaio mentre Pep Guardiola deve far fronte all’assenza di Mendy per un brutto infortunio al ginocchio.