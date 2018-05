Napoli, dall'Inghilterra: il Liverpool prova a soffiare Reina al Milan

Il Liverpool prova a beffare il Milan per Pepe Reina. Lo scrive quest'oggi il Daily Mirror, che spiega come i Reds abbiano individuato nello spagnolo in uscita dal Napoli il possibile nuovo secondo alle spalle di Karius. Per Reina si tratterebbe di un ritorno dopo aver vestito la maglia numero uno del club inglese dal 2005 al 2013.