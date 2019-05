Napoli, dall'Inghilterra: interesse degli azzurri per Clyne. Costa 16 milioni

Dybala: "Inter? Voglio la Juve e Paratici lo sa. Mio fratello parla per sé"

Paulo Dybala intervistato a Milano a margine di un evento Adidas. L'attaccante della Juventus ha parlato del suo futuro e non solo nel botta e risposta con i giornalisti presenti: "Non è stata una stagione come le altre, ma abbiamo raggiunto tanti obiettivi a livello di gruppo". Le...