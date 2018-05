Napoli, dall'Inghilterra: ipotesi scambio Sarri-David Luiz con il Chelsea

© foto di Federico Gaetano

Nella giornata di ieri il Napoli ha ufficializzato Carlo Ancelotti come prossimo allenatore ma resta ancora da capire quale sarà il futuro di Maurizio Sarri, che oggi ha incontrato il Chelsea. Aurelio De Laurentiis ha intenzione di non liberare l'allenatore se non verrà pagata la clausola rescissoria da 8 milioni di euro presente sull'attuale contratto ma il Daily Express fa anche un'altra ipotesi. Secondo gli inglesi potrebbe esserci uno scambio tra lo stesso Sarri e David Luiz, ormai fuori dai progetti dei Blues.