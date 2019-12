© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In Inghilterra il Daily Star parla di Kalidou Koulibaly, nella sua edizione odierna. Il difensore del Napoli è infatti finito nel mirino di diversi top club britannici, col Manchester United che come la scorsa estate resta in pole per il centrale senegalese. Oltre ai Red Devils, però, interessate alla sua situazione ci sono anche Chelsea, Arsenal e Tottenham. Gli interessamenti di cui si parla fanno riferimento già alla prossima sessione di gennaio.