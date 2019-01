© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito dall'Evening Standard, il Manchester United avrebbe già deciso di rendere Kalidou Koulibaly il primo obiettivo di mercato in vista della prossima estate. I Red Devils stanno seguendo da mesi il centrale del Napoli e nei prossimi mesi proveranno ad avviare una trattativa con il club azzurro per portarlo in Premier League.