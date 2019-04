© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Manchester United è da tempo interessato ad ingaggiare Kalidou Koulibaly. Il Napoli, però, non vuole cederlo così bisognerebbe inventarsi qualcosa per cercare di arrivare al franco-senegalese. E allora continua il pressing dei Red Devils, soprattutto perché s'è già visto sventolare un 'no' in volto dal Real Madrid per Varane. Ora il primo obiettivo è il difensore del Napoli e, proprio perché la dirigenza azzurra non è intenzionato a lasciarlo andare, soltanto tramite il pagamento della clausola (che scatta dall'estate 2020), perché dalle parti di Castel Volturno non trattano. A riportarlo è il Daily Express.