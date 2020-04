Napoli, dall'Inghilterra: Mertens dà il via libera per trattare con il Chelsea

Secondo quanto afferma questa mattina il Daily Mail, Dries Mertens avrebbe aperto al possibile passaggio al Chelsea al termine del proprio contratto con il Napoli. Il giocatore, in scadenza col club azzurro, è da tempo corteggiato dai londinesi che ora avrebbero incassato un primo via libera da parte del belga, intrigato dalla possibilità di giocare per i Blues in Premier League.