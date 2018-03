Napoli, dall'Inghilterra: Mourinho ha monitorato attentamente Jorginho

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tante le stelle in campo ieri sera a Manchester per l‘amichevole di lusso tra la nuova Italia di Di Biagio e l’Argentina di Higuain. Gli occhi di Josè Mourinho, però, erano tutti per Jorginho. Questo almeno secondo il Manchester Evening News, che nella sua edizione online parla di un forte interesse del tecnico della United nei confronti del regista azzurro del Napoli. I Red Devils - aggiunge il tabloid – stanno progettando tre acquisti per poter competere ad alto livello nella prossima stagione: un terzino, un difensore e un centrocampista centrale. Per la fascia sinistra piace tantissimo Alex Sandro della Juventus.