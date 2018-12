© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

José Mourinho vuole a tutti i costi Kalidou Koulibaly per il suo Manchester United e sarebbe pronto a un'autentica follia già nella sessione di gennaio per strappare il difensore senegalese al Napoli. Secondo il britannico 'The Times', i Red Devils sono pronti a investire 90 milioni di sterline (100 milioni di euro al cambio) per convincere Aurelio De Laurentiis a privarsi del proprio baluardo difensivo. Il Manchester United è pronto a tornare alla carica per il pupillo di De Laurentiis. Dopo aver bocciato uno dopo l'altro i vari Bailly, Lindelof, Smalling e Jones, Mourinho si è convinto che l'unico modo per rendere ermetica la sua difesa è strappare Koulibaly al Napoli. Impresa non facile, visto che in estate il calciatore ha rinnovato fino al 2023 e De Laurentiis già in passato ha resistito a diversi assalti, soprattutto dalla Premier League. Lo riporta Sportmediaset.