Napoli, dall'Inghilterra: Sarri apre alla Premier se ADL non lo accontenta

Maurizio Sarri viene accostato sempre più prepotentemente alla panchina del Chelsea, che in estate sarà orfana di Antonio Conte. E - come scrive l'Evening Standard nella sua edizione online - al tecnico toscano stuzzica l'idea della Premier League. Al momento, però, pensa al Napoli, che rappresenta una priorità. Soltanto nel caso in cui Aurelio De Laurentiis non l'accontentasse sull'aumento di stipendio (1,4 euro a stagione attualmente) e sul potenziamento della rosa e del progetto di crescita l'allenatore di Figline potrebbe farci un pensiero seriamente. Ma al momento è ancora troppo presto per parlarne.