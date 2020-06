Napoli, dall'Inghilterra: se parte Lovren Liverpool a caccia un centrale ma non sarà Koulibaly

Non sarà a Liverpool il futuro di Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli è molto ambito sul mercato ma, secondo quanto riporta Sky Sports UK, la politica dei Reds non porterebbe a spendere più di 60 milioni di sterline per un giocatore di 29 anni che i partenopei invece valutano 90. Nel caso in cui dovesse partire Dejan Lovren, il club di Anfield potrebbe tornare sul mercato per cercare un altro difensore centrale da inserire nell’organico di Jurgen Klopp.