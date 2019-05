Napoli, dall'Inghilterra: Trippier più vicino. Affare da 28 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferisce in Inghilterra il quotidiano The Indipendent, Kieran Trippier è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli. Il giocatore è entusiasta del possibile passaggio in azzurro, con De Laurentiis pronto a investire circa 28 milioni di euro per strapparlo al Tottenham. Nonostante i tre anni di contratto e la finale di Champions conquistata in questa stagione con gli Spurs, il calciatore ha da tempo strizzato l'occhio ai campani, che a questo punto sarebbero pronti a stringere intorno al suo nome.