© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Settanta milioni di euro. Questa è la cifra che, secondo il The Sun il Manchester United sarebbe pronto a pagare per strappare al Napoli Arkadiusz Milik in questo mercato di gennaio. L'intenzione della dirigenza dei Red Devils sarebbe quella d'inserirsi nella trattativa fra il polacco e il club partenopeo per il rinnovo.