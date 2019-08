Napoli, dall'Olanda: Lozano ad un passo dagli azzurri. Si chiude entro 24h

© foto di PhotoViews

Hirving Lozano è ad un passo dal Napoli. Dall'Olanda sono sicuri, le parti hanno trovato l'accordo per il trasferimento del messicano in maglia azzurra. Il portale De Telegraaf riporta in primo piano proprio la cessione del giocatore, la più importante in casa PSV. La cifra sarà superiore ai 40 milioni di euro e il tutto verrà chiuso nelle prossime 24 ore.