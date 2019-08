Napoli, dall'Olanda: Lozano non si allena con il PSV

© foto di Imago/Image Sport

Aggiornamenti sulle condizioni di Hirving Lozano. Secondo quanto riportato da AD Sportwereld il messicano è ancora ad Eindhoven ma non ha partecipato all'ultimo allenamento del club in vista della sfida l'Haugesund in Europa League. Probabile dunque una sua esclusione dall'elenco dei convocati.