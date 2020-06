Napoli, dalla Colombia: la Roma vuole Ospina per sostituire il partente Pau Lopez

Nuove dalla Colombia per quanto riguarda il futuro del portiere del Napoli David Ospina. Il numero 1 dei Cafeteros, spiega baloncentral.com, sarebbe infatti stato contattato dalla Roma in vista della prossima stagione. Il portale colombiano racconta di come la società giallorossa voglia affidargli la titolarità della propria porta vista la probabile cessione di Pau Lopez durante la prossima sessione di mercato.

In casa Napoli, aggiungiamo noi, permane il dualismo fra Ospina e Alex Meret, anche se al momento Gattuso sembra intenzionato a confermare il colombiano nel ruolo di titolare (anche in vista del ritorno in campo contro l’Inter in Coppa Italia).