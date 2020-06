Napoli, dalla Francia: contatto Leonardo-Jorge Mendes per Ghoulam. Il profilo piace al PSG

Il PSG, chiuso per il riscatto di Mauro Icardi, si muove sul mercato alla ricerca di nuovi terzini da regalare a Tuchel (che resta comunque in dubbio per il futuro visti i contrasti con Leonardo). Per la fascia sinistra uno dei primi nomi è quello di Alex Telles del Porto, ma i due club non stanno trovando la quadra dell’operazione. Così, spiega Le10sport, l’uomo mercato parigino avrebbe parlato con Jorge Mendes di Faouzi Ghoulam. Il giocatore è in uscita dal Napoli e le sue caratteristiche rispecchiano i parametri ricercati dai campioni di Francia: Ghoulam costerebbe relativamente poco, si parla di una cifra inferiore ai 15 milioni di euro, conosce la Ligue 1 (ha giocato nel Saint-Etienne) e sa il francese. Caratteristiche giudicate importanti, da parte del PSG, che potrebbe decidere di affondare il colpo per portare in rosa il sostituto di Bernat.