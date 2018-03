Napoli, dalla Francia: Ghoulam nel mirino di Milan e Juventus

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'ingaggio a parametro zero di Ivan Strinic, il Milan continua a muoversi per la corsia sinistra difensiva. France Football rivela l'interesse dei rossoneri per Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli classe 1991. Su di lui, però, c'è anche la Juventus, insieme a molti club importanti a livello europeo, PSG, Manchester United e Liverpool su tutti.