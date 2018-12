Napoli, dalla Francia: l'Olympique Marsiglia vuole Milik

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rudi Garcia a caccia di rinforzi per il suo Olympique Marsiglia. Secondo quanto riportato da France Football, infatti, per l'attacco l'ex tecnico della Roma avrebbe messo nel mirino Arkadiusz Milik del Napoli. Il polacco piace molto alla formazione francese che per acquistarlo sarebbe disposta anche a cedere uno fra Mitroglou e Germain.