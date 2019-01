Napoli, dalla Francia: per sostituire Allan piace Thiago Mendes del Lille

Il PSG è vicino all'acquisto di Leandro Paredes, ma continua a pressare il Napoli per Allan, dal momento che Thomas Tuchel ha chiesto alla società due centrocampisti. E' per questo che il Napoli vuole cautelarsi e continua a valutare profili nel caso in cui dovesse sostituire l'ex Udinese. Secondo i francesi di Le10sport, tra i volti al vaglio della società c'è anche quello di Thiago Mendes, classe '92 in forza al Lille. Se Allan dovesse salutare Castel Volturno, dunque, potrebbe partire un assalto per il brasiliano classe '92, sul quale c'è la concorrenza dell'Everton.