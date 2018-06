Napoli, dalla Francia: pronto l'assalto del Monaco per Hamsik

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Monaco pensa a Marek Hamsik. Secondo quanto riportato da Le10Sport dopo la cessione di Fabinho al Liverpool e la probabile partenza di Lemar il club del Principato è alla ricerca di nuovi acquisti per la prossima stagione e lo slovacco sarebbe l'ideale. Al momento non ci sono state offerte per il Napoli ma soltanto sondaggi. I partenopei chiedono 30 milioni per far partire il capitano.