Napoli, dalla Germania: il Dortmund pensa a Rashica come sostituto di Sancho

vedi letture

Nel destino di Milot Rashica, esterno offensivo del Werder Brema, sembra esserci con certezza l’etichetta “erede di”. Il Napoli lo sta cercando per prendere il posto di Josè Maria Callejon, in scadenza di contratto con la società azzurra. Il Borussia Dortmund, invece, cerca Rashica come erede di Jadon Sancho. A riportare la notizia è il quotidiano Der Spiegel di oggi che cita anche Aston Villa, Wolverhampton e Liverpool come club interessati.