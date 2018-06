Napoli, dalla Germania: vicino il passaggio di Leno all'Arsenal

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bernd Leno, obiettivo di mercato del Napoli, è vicinissimo all'Arsenal, secondo Sport Bild. Il quotidiano tedesco parla di un accordo in dirittura d'arrivo fra Arsenal e Bayer Leverkusen, col club tedesco che accetterà un'offerta fra i 20 ed i 25 milioni di euro. Il numero uno delle Aspirine non ha ancora dato il proprio ok, ma le sensazioni sono piuttosto positive.