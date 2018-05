Napoli, dalla Grecia: piace il portiere Paschalakis

© foto di Federico De Luca

Il Napoli continua a seguire più portieri per il futuro e dalla Grecia spunta un nome nuovo: quello di Alexander Paschalakis (28). L'estremo difensore del PAOK Salonicco piace a Udinese e Sampdoria, ma durante la gara contro il Panathinaikos di domenica scorsa sugli spalti c'era anche uno scout del Napoli per osservare il portiere, secondo quanto riferisce Gazzetta.gr. E non è la prima volta perché, secondo il portale greco, un osservatore azzurro s'era già visto durante la sfida del PAOK contro l'AEK Atene. Secondo il quotidiano online ellenico, infine, gli scout azzurri si recheranno nuovamente in Grecia a breve per seguirlo.