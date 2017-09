Napoli, dalla nazionale segnali del vero Hamsik

© foto di Insidefoto/Image Sport

Questa volta potrebbe essere il Napoli a beneficiare della nazionale e non viceversa. In questo inizio di stagione il giocatore più in ombra è stato sicuramente Marek Hamsik. Non è mancato il solito contributo, assolutamente prezioso, nello sviluppo della manovra, ad innescare gli attaccanti ed i soliti triangoli sulla catena di sinistra, ma il capitano azzurro ha sofferto un leggero ritardo di condizione e spesso è parso appannato. Ed in questo senso si spiegano anche le sostituzioni di Sarri, uno che non rinuncia mai al capitano. Nulla di grave, anche perchè pure non al top trova comunque modo di incidere con i suoi colpi - come l'assist a Nizza per il gol di Callejon - ma il vero Hamsik si vedrà probabilmente dopo la sosta della nazionali.

Dalla Slovacchia arrivano notizie rassicuranti in questo senso. La stampa ha esaltato la prova del capitano della nazionale, dopo la vittoria pesantissima per 1-0 contro la Slovenia che vale il secondo posto nel gruppo F a soltanto due lunghezze dall'Inghilterra. Proprio da una traversa colpita da Hamsik e nato il gol-vittoria nel finale, dopo una prova più che positiva che può significare che l'azzurro ha smaltito i carichi di lavoro e sta trovando - seppur con qualche settimana di ritardo - la giusta brillantezza per tornare a trascinare anche il Napoli. Domani sfida a Wembley contro l'Inghilterra, poi farà ritorno a Napoli: campionato, Champions ed il record di Maradona (-2) lo attendono.