Napoli, dalla Polonia: Milik vede solo bianconero. E la Juve valuta contropartite

Arkadiusz Milik è uno dei principali obiettivi della Juventus per l'attacco della prossima stagione e il mancato accordo con il Napoli per il rinnovo di contratto lo spinge sempre di più verso la cessione. Secondo quanto filtra da fonti polacche, il giocatore avrebbe già scelto di vestire la maglia bianconera, mettendo in secondo piano le proposte di Chelsea e Tottenham. De Laurentiis non ha chiuso la porta all'addio ma chiede 40-50 milioni oppure delle contropartite all'altezza dei bisogni azzurri. In tal senso i nomi utili potrebbero essere quelli di Bernardeschi, Rugani, Romero o Luca Pellegrini, utili per abbassare le pretese o per arrivare a uno scambio alla pari. A riportarlo è Tuttosport.