Napoli, dalla quasi fumata bianca al gelo: torna in discussione il futuro di Mertens

Napoli si allontana per Dries Mertens? Interrogativi che arrivano sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Il rinnovo per il belga pareva cosa fatta dopo il sì ancora al Napoli. Sono passati quaranta giorni e non è ancora arrivato un accordo, anche ora che tenersi costantemente in contatto pur a distanza sarebbe possibile. Il belga chiedeva una mediazione sulle multe, rifiutata, e da quel giorno è calato il gelo. Così gli agenti stanno vagliando altre ipotesi per il trentatreenne, dal Chelesea all'Arsenal fino alle altre big di Premier League.