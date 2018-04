Napoli, dalla Spagna: Cillessen nome nuovo per il dopo-Reina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla ricerca di un portiere per la prossima stagione, il Napoli avrebbe puntato l'olandese Jasper Cillessen, estremo difensore del Barcellona dal 2016. Arrivato per 13 milioni dall'Ajax per sostituire Bravo, non sta trovando molto spazio in maglia blaugrana ma non avrebbe intenzione di andare via dalla Catalogna. La sua clausola è di 60 milioni ma non è escluso che il Barça lo faccia partire per una cifra inferiore. Lo riporta Mundo Deportivo.