Napoli, dalla Spagna: contatto telefonico tra Ancelotti ed Hernandez

© foto di J.M.Colomo

Si scalda la pista spagnola per la fascia sinistra in casa Napoli. Secondo quanto riporta Marca, il tecnico Ancelotti avrebbe già parlato con Theo Bernard Francois Hernandez, esterno sinistro francese di origine iberica attualmente alla Real Sociedad in prestito dal Real Madrid. L'allenatore azzurro gli ha detto di volerlo per dargli un posto da titolare ma non sarà facile perché è forte la concorrenza della Premier League.