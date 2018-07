Napoli, dalla Spagna: Hamsik offerto al Barcellona, rifiuto blaugrana

Serie A, primi 3 turni: le gare in onda su Sky e quelle in onda su Dazn

La Lega Serie A ha diramato quest'oggi il calendario relativo agli anticipi e ai posticipi delle prime tre giornate della Serie A 2018/19. Di seguito anche la divisione relativa ai match in tv: in ogni turno sette partite verranno trasmesse da Sky, mentre 3 andranno in onda su Dazn....