© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il vero e proprio sogno di mercato del Napoli resta James Rodriguez. Il colombiano è rientrato al Real Madrid dopo il prestito biennale al Bayern e il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha tutta l'intenzione di regalare il giocatore a Carlo Ancelotti.

Scenari e spesa - Il Real Madrid per il suo cartellino vuole non meno di 42 milioni di euro. E al giocatore dovrà essere corrisposto un ingaggio da almeno 6,5 milioni netti a stagione. Tanti per le casse azzurre, ma secondo Marca il Napoli potrebbe avere un alleato d'eccezione: si tratta di Adidas, sponsor tecnico del colombiano che potrebbe contribuire pagando il 20% del suo ingaggio.