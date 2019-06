Napoli, dalla Spagna: il Real Madrid vuole Fabian Ruiz

Mentre il Napoli sogna di portare al San Paolo James Rodriguez, colombiano di rientro al Real Madrid dopo il prestito biennale al Bayern Monaco, i Blancos puntano uno dei gioiellini partenopei. Si tratta, come riporta AS sulla sua prima pagina odierna, di Fabian Ruiz, centrocampista dell'Under21 spagnola arrivato in azzurro lo scorso anno dal Betis. Per lui, scrive il quotidiano spagnolo, "il Real ha già iniziato a trattare con il Napoli".