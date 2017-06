Napoli, dalla Spagna: il Valencia non può investire 6mln per Albiol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Valencia prova ancora a trattare Raul Albiol. Stando a quanto riportato da Superdeporte, quotidiano vicino alle vicende del Valencia, nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra Mateu Alemany, dg del club spagnolo, il calciatore e il suo agente Manuel Garcia Quilon. Domani però scadrà la clausola rescissoria del difensore che ammonta a sei milioni di euro - cifra che in questo momento il club spagnolo non può versare - e il prezzo sembra destinato a salire perché trattare col Napoli è difficile. L'affare, dunque, molto probabilmente non si farà.