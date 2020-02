© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

In Spagna, ed in particolar modo sul Mundo Deportivo, si continua a parlare con insistenza del futuro di Fabian Ruiz. Per il quotidiano vicino alle sorti blaugrane il Real Madrid è oggi in vantaggio per il centrocampista del Napoli, ma nelle ultime settimane il Barcellona avrebbe recuperato terreno grazie all'arrivo in panchina di Quique Setien. Il nuovo allenatore catalano è uno dei mentori del giocatore che sotto la sua guida al Betis Siviglia riuscì a crescere e a farsi notare proprio dalla società di Aurelio De Laurentiis. Come detto il Real Madrid sembra ancora in vantaggio, ma il Barcellona ha ancora qualche jolly da giocarsi in vista dell'estate.