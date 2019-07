Napoli, dalla Spagna: la pista James resta concreta

© foto di Imago/Image Sport

James Rodriguez al Napoli resta, nonostante le parole del presidente Aurelio De Laurentiis, una possibilità concreta. Lo sanno anche in Spagna, lo riferisce il quotidiano AS, secondo cui il Napoli sarebbe pronto all'acquisto a titolo definitivo - dunque soddisfacendo le richieste dei blancos - solo se il club di Florentino Perez dovesse decidere di aprire ad uno sconto, passando dagli iniziali 42 milioni richiesti a 35 milioni. De Laurentiis, inoltre, è convinto che quello dell'Atletico Madrid non sia un reale interesse, ma solo un sondaggio, forte della volontà del ragazzo, James, di tornare a lavorare con Ancelotti.