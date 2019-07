Napoli, dalla Spagna: pazza idea Lo Celso. Prima offerta al Betis

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pazza idea in casa Napoli. Secondo quanto riporta il portale informabetis.com, gli azzurri in queste ore sarebbero piombati infatti su Giovani Lo Celso. Fantasista del Betis, l'ex Paris Saint-Germain sembrava da settimane a un passo dal Tottenham, che non è ancora riuscito però a soddisfare le richieste economiche dei biancoverdi. Ecco, dunque, l'inserimento a sorpresa del club partenopeo, che avrebbe già presentato un'offerta per il talento argentino classe 1996, diventato adesso la prima alternativa a Pepé e James Rodriguez. Il calciatore - si legge - ha già parlato con Ancelotti, che gli ha trasmesso sensazioni molto positive sulla piazza campana.