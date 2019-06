Napoli, dalla Spagna: per Rodrigo servono 70 milioni di euro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per poter strappare Rodrigo al Valencia potrebbero bastare almeno 70 milioni di euro. Secondo il quotidiano iberico Marca, la valutazione dell'attaccante è di almeno 50 milioni di euro, ma il club spagnolo spera che ci sia un'asta che possa far lievitare il prezzo del centravanti di origini brasiliane fino a 70 milioni di euro. Stagione in chiaroscuro per l'attaccante classe 1991: nel 2018/2019 sono arrivati 15 gol in 51 presenze, quattro in meno rispetto allo scorso campionato e ma con 7 gare in più. L'attaccante spagnolo è uno degli obiettivi del Napoli.