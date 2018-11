Fonte: tuttonapoli.net

Il Napoli rimette gli occhi sul vecchio pallino di De Laurentiis Denis Suarez. Stando al quotidiano spagnolo Marca, gli azzurri sarebbero fortemente interessati al centrocampista del Barcellona che in questa stagione non riesce a trovare spazio nella gestione Valverde. Il ds azzurro Giuntoli lo sta monitorando da tempo e non è escluso un affondo dei partenopei già nel mese di gennaio, quando però ci sarà da superare la concorrenza del Milan, che dovrà fare a meno di Lucas Biglia per oltre 4 mesi, e del Chelsea di Maurizio Sarri, estimatore dello spagnolo sin dai tempi del Napoli