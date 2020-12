Napoli, dalla Spagna: rinnovo lontano per Fabian. L'Atletico alla finestra

L'Atletico Madrid continua a pensare a Fabian Ruiz, dopo aver provato a convincere il Napoli a cedere il centrocampista nello scorso mercato estivo. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo il centrocampista è lontano dal rinnovo con il Napoli (l'attuale contratto scade nel 2023), visto anche che Gattuso nelle ultime settimane non lo ha sempre impiegato da titolare, e per questo i Colchineros sono alla finestra, consapevoli del fatto che la concorrenza è comunque tanta e che i partenopei, almeno per il momento, non vorrebbero cedere l'ex Betis.